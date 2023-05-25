"Делаю не для выгоды": казахстанские студенты начали зарабатывать на нейросети

Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новый способ заработка нашли казахстанские студенты. Они за деньги выполняют домашние задания для одногруппников с помощью искусственного интеллекта, передает сайт телеканала КТК.

Нейронная сеть – это алгоритм, который выполняет конкретные задачи. Например, пишет тексты, рисует картинки, распознает звуки.

Одна из самых популярных сейчас нейросетей ChatGPT, с его помощью студенты выполняет заказы на домашние задания и получают за это деньги. Достаточно ввести запрос и получить ответ.

"Заказов на домашку на самом деле очень много. Но делаю это не для выгоды, а просто потому, что попросили – и ребятам это действительно нужно.

В основном работа несложная, просто делаю запросы и с этого получаю копеечку. За месяц, наверное, тысяч 15 выходит пассивного дохода, можно сказать.

Пока что реакция учителей не особо такая бурная. Они даже, мне кажется, не знают про это", - поделился студент Адиль Таласбек.

Однако преподаватели о нейросети тоже знают. И даже получали работы, сделанные через ChatGPT. По их словам, использование подобных помощников плохо отразится на обучении. Поэтому коллег призывают более тщательно проверять работы. Иначе от таких знаний никакого толку.

"Пару попыток было в коде. Пока что алгоритм работает шаблонно, и можно местами отследить. Ну, и проверка на знание кода выявляет такие инциденты. На начальных этапах происходило в каждой группе. Да, потому что студенты ищут самые легкие пути для реализации домашних заданий, поэтому, да, в этом случае это проблема", - поделился преподаватель Фахриддин Умаров.

Как отмечает телеканал, компьютерные программы, которые имитируют устную или письменную человеческую речь, называют чат-ботами. Они позволяют общаться с цифровыми устройствами, как с живыми людьми. К примеру, ChatGPT может быстро найти информацию и ответить на сложные вопросы: написать код, сочинение, сценарий, текст и ноты песни и даже создать планы и расчеты.

Нейросеть отслеживает состояние пользователя, запоминая предыдущие вопросы и ответы, данные в разговоре. Но искусственный ум, по мнению специалистов, представляет скрытую угрозу. Например, в Бельгии мужчина покончил с собой после общения с чат-ботом Элиза.

Более того, специалисты полагают, что нейросети способны даже начать ядерную войну, точнее – посоветовать нанести удар.

Некоторые эксперты думают, что искусственный интеллект может вступить с людьми в конфликт, примерно как было в фильме "Терминатор".

Многие IT-предприниматели, в том числе Илон Маск, уже предложили сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта, пока не создадут и не применят надежные правила безопасности. Между тем власти США опасаются, что нейросети будут использоваться для преступлений и распространения ложной информации.

К слову, о новых технологиях ранее высказался и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада. Он имеет как полезные, так и опасные аспекты, которые могут представлять серьезную угрозу", - считает президент.

Между тем умные программы получают все большую популярность. Например, ChatGPT всего за два месяца собрала 100 млн человек, став самым быстрорастущим сервисом.

Источник: КТК

Напомним, ранее Русская служба BBC сообщала, что Белый дом объявил о пакете мер против потенциальных рисков, связанных с гонкой искусственных интеллектов. Это произошло после встречи президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с главами крупнейших технологических компаний, ведущих разработки в этой сфере.

В Белом доме отметили, что администрация президента не исключает введения нового законодательства, которое бы регулировало исследования в области ИИ, и объявили о выделении госфинансирования на создание новых исследовательских институтов.

Отметим также, что ранее авторы известного казахстанского Telegram-канала Tengenomika обратились к чат-боту ChatGPT и спросили у него, что мешает Казахстану войти в число развитых стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2021966-delayu-ne-dlya-vygody-kazahstanskie-studenty-nachali-zarabatyvat-na-neyroseti/