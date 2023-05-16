Новинка на NUR.KZ: мы запустили stories на сайте

NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сторис давно полюбились пользователям интернета – это легкий и увлекательный формат контента. На нашем портале появилась новинка – stories, где вы можете увидеть самые интересные новости.

Сторис предполагают минимум текста и максимум фотографий, а их просмотр занимает совсем немного времени, что в современных реалиях является неоспоримым преимуществом.

Но если раньше сторис предполагались только в соцсетях, то теперь они доступны в различных приложениях и на сайтах.

Сторис на NUR.KZ. Скриншот: NUR.KZ

Мы, конечно, не могли обойти стороной столь популярное явление и тоже предлагаем нашим читателям такой формат. На нашем портале появились сторис, где вы можете узнать самые интересные новости, которые мы отобрали для вас. Вам не придется листать всю ленту, чтобы прочесть самое актуальное.

Не нужно читать длинные тексты или искать дополнительные фотографии, если вам что-то хочется рассмотреть получше – мы уже все сделали за вас.

На мобильном устройстве

Для большинства людей смартфоны сегодня стали незаменимым предметом, без которого не обходится ни один час как рабочего, так и свободного времени. Если вы заходите прочесть новости в мобильной версии нашего сайта, то наверняка видели в верхней части сайта ряд кружочков. Это и есть сторис.

Сторис на NUR.KZ. Скриншот: NUR.KZ

Хотите просмотреть любую из них - нажмите на нее.

Страницы будут листаться автоматически, а если вы хотите ускорить просмотр, нажмите на страницу с правой стороны; если вернуться на предыдущий слайд - нажмите на страничку слева. Все, как в привычных вам сторис в соцсетях.

Кроме того, историей можно поделиться с друзьями - нажмите на "самолетик" в верхнем правом углу.

Сторис на NUR.KZ. Скриншот: NUR.KZ

Ну, а желая перейти к следующей сторис, просто смахните текущую влево.

Если вам захочется прочесть больше, то достаточно кликнуть на кнопку с названием «Читать дальше» и сервис перекинет пользователя на страницу полной новости. Кнопка всегда располагается на последнем слайде каждой сторис.

Ну а если хочется смотреть истории дальше, то нажимать ничего не нужно – истории автоматически будут сменять друг друга.

На компьютере или ноутбуке

Сторис на NUR.KZ. Скриншот: NUR.KZ

Так же работают сторис, если вы смотрите их на компьютере или ноутбуке. Кликните на кружок курсором мыши и смотрите. Страницы будут листаться автоматически.

Сторис на NUR.KZ. Скриншот: NUR.KZ

Впрочем, листать можно самостоятельно - для этого нужно нажать стрелку "вправо" либо "влево" - если вы хотите вернуться на предыдущую страницу.

Кнопка "Читать дальше". Скриншот: NUR.KZ

Так же, как и в мобильной версии, на последнем слайде есть кнопка «Читать дальше», при нажатии на которую сервис направит на страницу полной новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2020606-novinka-na-nurkz-my-zapustili-stories-na-sayte/