Штат Юта принял закон, ограничивающий действия детей в соцсетях

Дети и гаджеты. Иллюстративное фото: pexels.com

Юта стала первым штатом США, который теперь требует от социальных сетей получения согласия родителей на использование детьми их приложения. Также соцсети обязаны требовать с пользователей подтверждения достижения 18-летнего возраста, передает BBC.

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Губернатор Юты подписал два законопроекта, которые предоставляют родителям полный доступ к онлайн-аккаунтам их детей, включая публикации и личные сообщения. Кроме того, прежде чем дети создадут аккаунт в Instagram, Facebook и TikTok, соцсети должны будут получить согласие их родителей или опекунов.

Согласно законопроектам, соцсети также должны ввести комендантский час. Доступ детей к их аккаунтам должен быть заблокирован с 22:30 до 06:30. Также в соответствии с документами, соцсети больше не смогут собирать данные о детях, чтобы в дальнейшем использовать их для демонстрации рекламы. Оба законопроекта вступят в законную силу с 1 марта 2024 года. Губернатор штата, республиканец Спенсер Кокс заявил, что соцсети больше не смогут наносить вред психическому здоровью молодежи. По его словам, как лидеры сообщества и родители, политики обязаны принимать соответствующие меры.

Детская правозащитная группа Commons Sense Media приветствовала решение губернатора и назвала подписание законов огромной победой для всех детей и семей в Юте. В настоящее время аналогичные правила рассматриваются и в других штатах, возглавляемых республиканцами. Это Арканзас, Техас, Огайо, Луизиана. Кроме того, похожий законопроект хотят принять в Нью-Джерси, возглавляемом представителем Демократической партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2014330-shtat-yuta-prinyal-zakon-ogranichivayuschiy-deystviya-detey-v-sotssetyah/