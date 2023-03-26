Twitter начнет отбирать у пользователей синие галочки с 1 апреля

Twitter. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Twitter начнет отбирать синие галочки у пользователей с 1 апреля. В настоящее время компания работает над тем, чтобы знак подтвержденной учетной записи мог принадлежать только платным подписчикам, передает

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В аккаунте компании появилось сообщение, что синие галочки, которые пользователи получили ранее, начнут исчезать из их профилей с 1 апреля. Это одно из первых изменений в политике компании, о котором объявлял Илон Маск после того, как приобрел Twitter осенью прошлого года.

Тогда он назвал существующую систему подтверждения учетных записей коррумпированной. Несмотря на то, что Маск отказался от некоторых изменений, которые планировал внедрить в работу соцсети, его намерения относительно отказа от старой системы раздачи синих галочек остались неизменными.

Теперь знак верифицированного аккаунта можно будет получить, только имея подписку Twitter Blue стоимостью 8 долларов. По словам Маска, именно платная подписка станет новым направлением развития компании, а также улучшит само приложение. По его словам, проблема ботов в Twitter также будет решена за счет увеличения числа платных подписчиков.

По данным компании, обладатели подписки Blue получат более высокий приоритет в ответах и ​​поисковых запросах, что поможет бороться с мошенничеством и спамом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2013916-twitter-nachnet-otbirat-u-polzovateley-sinie-galochki-s-1-aprelya/