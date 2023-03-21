Приложение от создателей TikTok набирает популярность среди американских пользователей

CapCut. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

В то время как TikTok находится под угрозой блокировки в США, среди американских пользователей набирает популярность другое приложение от ByteDance (владелец TikTok). Приложение CapCut используют для редактирования и обработки видео, передает The Wall Street Journal.

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Трекеры приложений показывают, что CapCut, инструмент для редактирования видео, который помогает людям быстро создавать онлайн-видеоролики и мемы, за последнюю неделю был загружен большим числом пользователей, чем тот же TikTok. Пользователи говорят, что CapCut позволяет им создавать клипы, которые выглядят более профессионально. Такие видеоролики также имеют больше шансов стать вирусными в TikTok, Instagram и YouTube Shorts.

По данным шанхайской компании по отслеживанию данных Diandian, CapCut, запущенный в 2020 году на волне популярности коротких видео, в настоящее время имеет более 200 млн активных пользователей ежемесячно. TikTok насчитывает более миллиарда пользователей по всему миру.

Так как CapCut является инструментальным приложением, оно в значительной степени избегало нормативного давления со стороны правительств других стран. В то время как TikTok постоянно сталкивается с этими проблемами.

В настоящее время администрация президента США Джо Байдена потребовала от ByteDance продать свои активы в TikTok из-за опасений по поводу угроз национальной безопасности США. В ином случае TikTok грозит блокировка на территории Штатов. По мнению правительства, власти Китая могут получить доступ к данным американских пользователей.

При этом в политике конфиденциальности CapCut заявлено, что для предоставления услуг приложение собирает не только фото и видео, загруженные пользователями, но и их личные данные (местоположение, день рождения, пол). Представители CapCut заявили, что хранят данные в США и Сингапуре, а не в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2013601-prilozhenie-ot-sozdateley-tiktok-nabiraet-populyarnost-sredi-amerikanskih-polzovateley/