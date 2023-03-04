Аналитики: Россия лидирует по убыткам из-за интернет-блокировок среди стран мира. Казахстан – на третьем месте

Подключение к сети. Иллюстративное фото: pexels.com

За 2022 год российская экономика потеряла 21,59 млрд долларов из-за ограничений и отключений интернета. Об этом сообщили независимые эксперты сайта Top10VPN.

Специалисты ресурса подсчитали, что в целом в 2022 году из-за интернет-блокировок страны мира потеряли 23,79 миллиарда долларов. При этом явным лидером в списке стран, понесших убытки, является Россия.

Казахстан также попал в этот список – он на третьем месте с потерями в районе 410,7 миллионов долларов. На второй строчке находится Иран – его убытки от интернет-отключений составили 773 миллиона долларов.

Эксперты рассматривали как отключения интернета в целом, так и отдельные случаи блокировок в соцсетях и на сайтах, а также преднамеренные ограничения скорости.

Подчеркивается, что всего за прошлый год в 23 странах произошло 114 крупных преднамеренных отключений интернета общей продолжительностью более 50 тысяч часов.

В таблице, приведенной на сайте, указаны все 23 страны, в которых происходили отключения, их убытки, количество часов отключений, число пользователей, которых коснулись ограничения, а также причины отключений: протесты, выборы и ограничение свободы слова.

Рейтинг стран, понесших убытки из-за интернет-блокировок. Скриншот: top10vpn.com

Так, в России, по данным аналитиков, отключения производились из-за протестов и цензуры, а в Казахстане – исключительно из-за протестов.

Как отмечает РБК Тренды, по данным Роскомнадзора, за 2022 год в Единый реестр запрещенных сайтов в России было внесено более 384 тыс. ссылок.

"Порядка 99,7% из них удалены владельцами ресурсов или заблокированы операторами связи", – пояснили в ведомстве.

Сообщается, что Роскомнадзор объясняет блокировки фейками и угрозой россиянам.

Напомним, что в 2022 году, после начала войны в Украине, в России начали массовую блокировку интернет-ресурсов.

Так, с 5 марта в стране полностью заблокирована социальная сеть Facebook и Twitter, а с 14 марта – Instagram.

18 апреля сообщалось, что в России заблокировали доступ к сайту Human Rights Watch.

Кроме того, гражданам России был заблокирован доступ к регистрации на экзамен по английскому языку TOEFL на сайте американской компании ETS.

Добавим, что сайт Top10VPN, как пишут его авторы, это независимый веб-ресурс с обзорами VPN, который отстаивает конфиденциальность, безопасность и свободу в интернете посредством независимого тестирования, обзоров и расследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2011749-analitiki-rossiya-poteryala-216-mlrd-dollarov-iz-za-internet-blokirovok-v-2022-godu-kazahstan-na-tretem-meste/