Эксперты: Правительства отключали интернет в 2022 году чаще, чем когда-либо прежде

Смартфон. Иллюстративное фото: Geber86/Getty Images

Согласно данным исследователей цифровых прав, в 2022 году к отключению интернета прибегало больше стран, чем когда-либо прежде. Эксперты считают, что "цифровой авторитаризм" может стать инструментом для многих правительств, передает The Washington Post.

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По данным нью-йоркской организации Access Now, занимающейся надзором за цифровыми правами, власти 35 стран отключали интернет не менее 187 раз в 2022 году. Почти половина этих фактов приходится на Индию. Но даже если исключить из списка эту страну, в 2022 году в мире было зафиксировано больше фактов отключения интернета, чем в любой другой год. Данный показатель начали отслеживать с 2016 года. К отключению интернета эксперты относят полное отключение, приостановку работы некоторых мобильных сетей, блокировку работы соцсетей, а также замедление скорости подключения.

Поводами для блокировки интернета становились протесты, конфликты, выборы и даже экзамены. Отключение интернета не только мешало людям общаться друг с другом, но и лишало бизнес прибыли. В связи с этим в прошлом году ООН призвала правительства не прибегать к такому грубому инструменту.

Лиз Тросселл, пресс-секретарь Управления ООН по правам человека в Женеве, заявила, что отключение интернета является важным предупредительным признаком, что ситуация с правами человека в мире ухудшается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2011310-eksperty-pravitelstva-otklyuchali-internet-v-2022-godu-chasche-chem-kogda-libo-prezhde/