YouTube обвинили в сборе данных британских детей

Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

YouTube обвинили в сборе данных о детях из Великобритании. По словам активиста, сайт нарушает британский Кодекс конфиденциальности данных, который был разработан специально для защиты детей, передает BBC.

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Британец Дункан Макканн подал официальную жалобу в Управление комиссара по информации (ICO), в которой говорится, что YouTube собирает данные о том, какой контент потребляют дети в возрасте до 13 лет, а также какими устройствами они пользуются для этого. По словам, Макканна многие дети смотрят YouTube на семейных устройствах, где эти данные могут быть собраны по умолчанию. Ведь эти устройства не зарегистрированы как используемые исключительно в детской учетной записи.

Эта жалоба станет первой проверкой, насколько хорошо действует Кодекс конфиденциальности данных, который был принят в 2020 году специально для защиты детей. Согласно Кодексу, сайты должны обеспечить высокий уровень конфиденциальности для детей и не собирать данные о них. Тогда представители YouTube заявляли, что заблокируют функцию персонализированной рекламы для детей.

После заявления Дункана Макканна компания высказалась, что продолжает инвестировать в безопасность пользователей и сотрудничает с Управлением комиссара по информации (ICO) по этому важному вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2011305-youtube-obvinili-v-sbore-dannyh-britanskih-detey/