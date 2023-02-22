Верховный суд США рассмотрит дело, которое может изменить систему работы всего интернета

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Верховный суд США готовится к рассмотрению дела, которое может изменить систему работы всего современного интернета. Суду предстоит решить, должны ли технологические компании нести ответственность за вредоносный контент, который всплывает в их алгоритмах, передает The Washington Post.

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В ноябре 2015 года трое вооруженных боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в РК) открыли огонь по ресторану в Париже. Американская студентка Нохеми Гонсалес, которая в это время находилась на учебе по обмену в Париже, была убита. Почти восемь лет спустя ее семья добивается справедливости в суде. К ответу они пытаются привлечь не боевиков, а технологического гиганта YouTube. И это дело может изменить всю систему работы современного интернета.

В деле "Гонсалес против Google" утверждается, что технологические компании должны нести юридическую ответственность за вредоносный контент, который продвигают их алгоритмы. Семья Гонсалес утверждает, что, рекомендуя контент, связанный с ИГИЛ (запрещена в РК), YouTube выступала в качестве платформы для вербовки, тем самым нарушая закон США о пособничестве и подстрекательстве к терроризму.

На карту поставлено действие раздела 230 закона "Об этике в коммуникациях", который был принят в 1996 году, задолго до появления YouTube и прочих современных платформ. Именно на этот раздел ссылается компания, защищая свои интересы. YouTube заявляет, что раздел 230 защищает платформы от ответственности за публикации, фотографии и видео, которыми делятся сами пользователи.

Адвокаты семьи Гонсалес говорят, что применение раздела 230 к алгоритмическим рекомендациям стимулирует продвижение вредоносного контента и лишает жертв возможности требовать возмещения ущерба.

Ницана Даршан-Лейтнер, президент и основатель юридической фирмы Shurat HaDin, говорит, что раздел 230 — это "щит, который никому не удавалось сломать". Благодаря ему соцсети чувствуют себя неуязвимыми. И если суд примет решение в пользу семьи Гонсалес, то это изменит всю систему, по которой работает современный интернет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2010225-verhovnyy-sud-ssha-rassmotrit-delo-kotoroe-mozhet-izmenit-sistemu-raboty-vsego-interneta/