"Ощущение, что мы оказались в черной дыре": Багдат Мусин о качестве интернета в Астане

Совещание в Минцифры. Фото: пресс-служба МЦРИАП

Глава МЦРИАП Багдат Мусин провел рабочее совещание по проблемным вопросам качества связи с операторами. Он обратил внимание на низкое качество интернета в некоторых частях столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Сегодня интернет – это социальный товар, можно сказать, это одна из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет", – подчеркнул министр.

Он отметил, что проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы.

"Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в черной дыре. ЖК Манхэттен, Sat City и район КазГЮУ уже не укладываются в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить эту проблему", – заявил Мусин.

Он предложил перегруппировать усилия и начать плотно вести коммуникацию с начальниками технических служб, строительными компаниями, земельщиками, а также постоянно мониторить ситуацию.

По словам главы МЦРИАП, необходимо выявлять проблемные участки и вместе с акиматом на месте решать проблему. Он также призвал операторов не уходить с какого-либо проблемного участка, пока не решится та или иная проблема.

"Мы, как регуляторы, можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы", – заключил Багдат Мусин.

Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал Мусина из-за плохого интернета в Казахстане. Он указал главе Минцифры на большое количество жалоб касательно работы интернета.

"Вы сами видите сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество Интернета и обеспечение мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", – заявил тогда премьер.

Кроме того, еще в декабре Мусин объяснял, почему по стране наблюдается низкое качество интернета, и рассказал, какие санкции применяются к сотовым операторам.

Он сообщал, что согласно статданным, количество пользователей интернета в стране составило 99%, что является основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи.

Для решения проблемы, по словам министра, проводится работа по увеличению количества базовых станций.

По данным с официального сайта одного из казахстанских операторов сотовой связи, базовая станция – это комплекс радиопередающей аппаратуры: ретрансляторов, приемопередатчиков и антенн. Такие станции служат для передачи сигнала связи на сотовое устройство.

Отмечается, что стоимость базовой станции доходит до 100 млн тенге. В эту сумму входит закуп оборудования, высотные работы, монтаж конструкций и так далее. Процесс установки самой простой базовой станции занимает до двух недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2007526-oschuschenie-chto-my-okazalis-v-chernoy-dyre-bagdat-musin-o-kachestve-interneta-v-astane/