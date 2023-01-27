Meta восстановила аккаунты Трампа в Instagram и Facebook

Дональд Трамп. Фото: Scott Olson / Getty Images

Meta восстановила доступ экс-президента США Дональда Трампа к его аккаунтам в Instagram и Facebook. В компании заявили, что общественность имеет право ознакомиться с мнением политика, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Два года назад, в январе 2021 года, сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия. Экс-президента обвинили в подстрекательстве к насилию через соцсети. Его аккаунты были заблокированы. В ноябре 2022 года был восстановлен аккаунта Трампа в Twitter. Это связано с тем, что новый владелец компании Илон Маск продвигает идеи свободы слова.

В Meta ранее заявляли, что аккаунты Трампа будут восстановлены ровно через два года после штурма Капитолия, то есть в январе 2023 года, но только в случае, если поведение экс-президента больше не будет представлять угрозы для общественной безопасности. В среду, 25 января, компания заявила, что Дональд Трамп получит доступ к своим аккаунтам в Instagram и Facebook.

"Блокировка была экстраординарным решением, принятым при чрезвычайных обстоятельствах. Однако общественность должна иметь возможность видеть на наших платформах бывшего президента Соединенных Штатов и кандидата на этот пост на будущих выборах", — заявил представитель Meta Ник Клегг.

Однако в компании уточнили, что если Трамп опубликует что-то, нарушающее правила сообщества Meta, то ему грозит блокировка на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от "тяжести" нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2006876-meta-vosstanovila-akkaunty-trampa-v-instagram-i-facebook/