Meta должна принять решение относительно аккаунтов Дональда Трампа к концу января

Дональд Трамп. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

В этом месяце компания Meta должна решить, восстановит ли она учетные записи экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Его аккаунты были заблокированы в январе 2021 года после штурма Капитолия сторонниками Трампа. Тогда в Meta заявили, что ровно через два года вернутся к этому вопросу, передает The Guardian.

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Прошли чуть больше двух лет с 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа, несогласные с результатами президентских выборов, устроили беспорядки в Вашингтоне и ворвались в Капитолий. Общественность обвинила экс-президента в подстрекательстве к насилию через соцсети, в результате чего его аккаунты в Facebook, Instagram, а также в Twitter были заблокированы.

Meta, материнская компания Instagram и Facebook, изначально объявила о бессрочной блокировке аккаунтов Трампа. Однако позже в компании сказали, что вернутся к этому вопросу ровно через два года, в январе 2023 года. Этот срок подходит. Ожидается, что Meta объявит о своем решении в конце января. Это событие общественность очень ждет, поскольку оно может стать прецедентом влияния соцсетей на свободу слова.

Проблема стоит особенно остро, учитывая, что Трамп объявил, что будет участвовать в президентской гонке 2024 года. В декабре законодатели-демократы призвали Meta придерживаться выбранной политики и оставить аккаунты экс-президента в блоке. Они заявили, что Трамп уже сейчас распространяет дезинформацию в собственной соцсети Truth Social, а если у него будет доступ к Instagram и Facebook, то ситуация усугубится.

В ноябре 2022 года аккаунт Трампа в Twitter был разблокирован после того как за это проголосовало большинство пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2005637-meta-dolzhna-prinyat-reshenie-otnositelno-akkauntov-donalda-trampa-k-kontsu-yanvarya/