Новый министр культуры и спорта Казахстана: Никогда с ботами не работал

Асхат Оралов. Фото: пресс-служба партии Amanat

Новый глава Министерства культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах кабмина рассказал, действительно ли он прибегает к помощи ботов в свою поддержку в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что под всеми публикациями касательно Асхата Оралова очень много ботов, и в соцсетях его негласно назвали "королем ботов и фейков". В связи с этим они поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

"Никогда с ботами не работал, откровенно скажу… С ботами мы не работаем, я точно не работаю", — заявил он в ответ.

При этом он добавил, что есть люди, которые поддерживают его позицию, равно как и те, кто поднимает актуальные вопросы.

Министр добавил, что сам ведет Instagram и Facebook.

"Мы активно ведем свои социальные сети, и я всегда максимально открыт, и с журналистами будем открыто работать", — заверил Асхат Оралов.

Напомним, 4 января Асхат Оралов стал министром культуры и спорта Казахстана, сменив на этом посту Даурена Абаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2004929-novyy-ministr-kultury-i-sporta-kazahstana-nikogda-s-botami-ne-rabotal/