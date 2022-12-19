Меньше двух месяцев: Илон Маск может покинуть пост главы Twitter

Илон Маск. Фото: Win McNamee / Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который только в конце октября приобрел социальную сеть Twitter, может сложить с себя полномочия руководителя. За это проголосовали пользователи опроса на его .

Сегодня в своем аккаунте в Twitter Илон Маск опубликовал опрос, в котором говорится: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" Пользователи могли ответить только "да" или "нет". При этом Маск добавил, что намерен придерживаться мнения большинства.

Позже были опубликованы результаты голосования, которые показали, что 57,5% опрошенных согласились с тем, что он должен оставить руководство компанией.

Напомним, что 28 октября стало известно, что Илон Маск официально возглавил Twitter. При этом, как пишет издание Deutsche Welle, после приобретения соцсети бизнесмен часто подвергался критике за свои решения на этом посту.

Так, одним из таких скандальных решений стала блокировка аккаунтов ряда журналистов ведущих изданий, хотя позже Маск согласился разблокировать аккаунты нескольких из них.

Кроме того, предпринимателя осудили за решение лишить украинских пользователей возможности восстановить доступ к своей странице в социальной сети с помощью номера мобильного телефона либо открыть новый аккаунт в Twitter.

Что еще произошло за время руководства Twitter Илоном Маском?

Отметим, что практически сразу же после покупки соцсети Маска различные СМИ начали обвинять в массовом сокращении сотрудников. Предполагалось, что он якобы хочет сэкономить на грантах в виде акции, которые должны были получать работники. Позже Маск опроверг эту информацию.

При этом в тот же день стало известно, что бизнесмен распустил совет директоров Twitter.

Позже он предложил платить по 8 долларов в месяц за синюю галочку верификации в соцсети, что вызвало волну недовольства. Тем не менее нововведение все же вступило в силу.

Уже в середине ноября распространилась информация о том, что Илон Маск публично увольняет критикующих его сотрудников. Буквально через несколько дней на здании, в котором расположена штаб-квартира Twitter появились нелестные высказывания в адрес предпринимателя.

Также в начале декабря глава компании раскрыл информацию о цензуре в Twitter.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2002123-menshe-dvuh-mesyatsev-ilon-mask-mozhet-pokinut-post-glavy-twitter/