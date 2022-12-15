Текстовые заметки-статусы появились в Instagram

Instagram. Иллюстративное фото: pexels.com

Функция "заметки" появилась в Instagram. Теперь пользователи могут делиться с друзьями своими мыслями и новостями в текстовом формате. Заметки будут доступны подписчикам прямо в ленте stories, передает The Wall Street Journal.

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Приложение для публикации фото и видеоконтента, принадлежащее Meta, стремится предоставлять пользователям новые способы общения и обмена информацией. Так, в Южной Африке с 13 декабря компания тестирует функцию Candid Stories, которая напоминает пользователям о необходимости сделать публикацию у себя в stories. Причем, как сфотографировать что-то вокруг себя, так и сделать селфи.

Еще одна функция под названием "Заметки" позволит владельцам профилей делиться своими статусами с подписчиками в текстовом формате.

Обновления в Instagram появляются по мере того, как приложения вроде BeReal и TikTok набирают все большую популярность среди молодежи. Instargram решил внести обновления на фоне участившихся замечаний, что посты в соцсети выглядят слишком громоздкими, а рекламные интеграции мешают следить за обновлениями друзей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2001532-tekstovye-zametki-statusy-poyavilis-v-instagram/