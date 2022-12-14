YouTube-канал NUR.KZ получил серебряную кнопку
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Казахстанский портал NUR.KZ получил серебряную кнопку на YouTube, набрав более 100 тысяч подписчиков в своем канале на популярной видео-платформе.
Серебряная кнопка вручается каналам, достигшим 100 000 подписчиков. Кнопка является подтверждением больших успехов в продвижении канала и вручается после проведения специальной проверки со стороны YouTube.
Кнопка изготавливается из цинка, и покрывается тонким слоем серебра. На специальный слой защитного стекла наносится наименование канала.
YouTube-канал NUR.KZ демонстрирует устойчивую динамику роста в просмотрах и подписчиках, фокусируясь на самых актуальных новостных событиях.
Ведущий информационный портал страны NUR.KZ на сегодняшний день набрал более 143 тысяч подписчиков на YouTube. На канале публикуются новостные видео на злободневные темы, короткие видеоролики - shorts, - и небольшие сюжеты.
Демография зрителей: мужчины - 75,8%, женщины - 24,2%.
Возраст аудитории: 25-34 года - 24,4%, 35-44 года - 23%, 45-54 года - 17,2%, 55-64 года - 15,9%.
Больше всего YouTube-канал NUR.KZ смотрят в России - 41,9%, Казахстан - 31%, Украина - 5,1%, Узбекистан - 4,7%.
Благодаря партнерству с сетью Genesis MCN - официальным представителем YouTube в Казахстане - каналу удается развиваться, получая консультации для дальнейшего роста.
Взаимодействие с Genesis MCN предполагает комплексный подход по работе в медиапространстве.
Это - помощь в монетизации каналов, проведение глубокой экспертизы в части консультирования по росту просмотров, подписчиков и доходности, услуги видео продакшена, консультирование по созданию контента, ориентированного на международные рынки и многое другое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2001378-youtube-kanal-nurkz-poluchil-serebryanuyu-knopku/