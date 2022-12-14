YouTube-канал NUR.KZ получил серебряную кнопку

Серебряная кнопка. Фото: NUR.KZ

Казахстанский портал NUR.KZ получил серебряную кнопку на YouTube, набрав более 100 тысяч подписчиков в своем канале на популярной видео-платформе.

Серебряная кнопка вручается каналам, достигшим 100 000 подписчиков. Кнопка является подтверждением больших успехов в продвижении канала и вручается после проведения специальной проверки со стороны YouTube.

Кнопка изготавливается из цинка, и покрывается тонким слоем серебра. На специальный слой защитного стекла наносится наименование канала.

YouTube-канал NUR.KZ демонстрирует устойчивую динамику роста в просмотрах и подписчиках, фокусируясь на самых актуальных новостных событиях.

Серебряная кнопка. Фото: NUR.KZ

Ведущий информационный портал страны NUR.KZ на сегодняшний день набрал более 143 тысяч подписчиков на YouTube. На канале публикуются новостные видео на злободневные темы, короткие видеоролики - shorts, - и небольшие сюжеты.

Демография зрителей: мужчины - 75,8%, женщины - 24,2%.

Возраст аудитории: 25-34 года - 24,4%, 35-44 года - 23%, 45-54 года - 17,2%, 55-64 года - 15,9%.

Больше всего YouTube-канал NUR.KZ смотрят в России - 41,9%, Казахстан - 31%, Украина - 5,1%, Узбекистан - 4,7%.

Благодаря партнерству с сетью Genesis MCN - официальным представителем YouTube в Казахстане - каналу удается развиваться, получая консультации для дальнейшего роста.

Взаимодействие с Genesis MCN предполагает комплексный подход по работе в медиапространстве.

Это - помощь в монетизации каналов, проведение глубокой экспертизы в части консультирования по росту просмотров, подписчиков и доходности, услуги видео продакшена, консультирование по созданию контента, ориентированного на международные рынки и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2001378-youtube-kanal-nurkz-poluchil-serebryanuyu-knopku/