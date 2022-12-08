Подключение к 5G-интернету разрешат в самолетах, пролетающих над Европой

Самолет. Иллюстративное фото: Eduardo Ramos Castaneda/Getty Images

Телефонные звонки и выход в интернет во время авиарейсов в ближайшее время будут разрешены в небе над ЕС. Это станет возможно благодаря технологии 5G. При этом США придерживаются прямо противоположной позиции, передает The Washington Post.

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В конце ноября Европейская комиссия постановила разрешить авиакомпаниям предоставлять пассажирам возможность подключения к 5G для телефонных звонков и высокоскоростной передачи данных. Государства-члены ЕС должны до конца июня 2023 года выделить полосы частот 5G для самолетов.

"5G поможет предоставить потребителям инновационные услуги, а также даст новые возможности для роста европейских компаний.

Небо больше не является пределом, когда речь идет о возможностях, предлагаемых сверхбыстрой связью с высокой пропускной способностью", — заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

При этом действия Еврокомиссии резко расходятся с политикой, которой придерживаются в США. Правительство Штатов опасается, что наземные антенны 5G будут мешать работе авиационного оборудования. Из-за этого в начале года даже было отменено несколько рейсов.

Операторы сотовой связи по-прежнему ограничивают использование 5G рядом с аэропортами до тех пор, пока авиакомпании не смогут модернизировать свои самолеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2000496-podklyuchenie-k-5g-internetu-razreshat-v-samoletah-proletayuschih-nad-evropoy/