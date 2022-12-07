"Это решение суда": глава МИОР о блокировке сайта ВОЗ в Казахстане

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Глава Министерства информации и общественного развития (МИОР) в кулуарах мажилиса прокомментировал блокировку сайта ВОЗ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Кыдырали сообщил, что такое решение поступило в министерство автоматически из Талгарского суда.

"Мы направили соответствующее письмо в Талгарский суд. Касательно вопроса пересмотра их решения. Сейчас, как только придет ответ из суда Талгара и прокуратуры, мы постараемся быстро сайт открыть. Потому что это решение суда, как сейчас сказано", — пояснил министр.

При этом он заверил, что этот вопрос находится под их контролем.

Напомним, в конце ноября официальный сайт Всемирной организации здравоохранения стал недоступен в Казахстане. Оказалось, ресурс заблокировали после иска одного из прокуроров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как говорится на сайте Британской энциклопедии, – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), созданное в 1948 году для развития международного сотрудничества в целях улучшения условий общественного здравоохранения. Штаб-квартира организации расположена в Женеве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2000485-eto-reshenie-suda-glava-mior-o-blokirovke-sayta-voz-v-kazahstane/