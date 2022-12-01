Когда QR-кодами заменят ЭЦП в Казахстане, поведал Мусин

QR-код. Иллюстративное фото: Johner Images / Getty Images

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах сената рассказал, когда QR-код заменит ЭЦП при использовании сайтов госуслуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствущий вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, как в этом случае будет решаться вопрос обеспечения безопасности личных данных.

"Сегодня пользователь государственных интернет-порталов обязан устанавливать дополнительное программное обеспечение, типа NCALayer, Java и так далее на компьютер, и у многих пользователей возникают с этим трудности. Соответственно, мы эту трудность решаем путем того, что каждый человек имеет мобильный телефон. В мобильном телефоне будет сохраняться электронная подпись, или же она будет сгенерирована онлайн на основе биометрической идентификации. Она генерируется, и электронная подпись фактически сохраняется в облачном формате в АО "НИТ", — сообщил в ответ Багдат Мусин.

В этом случае, по его словам, человек, когда хочет использовать электронную подпись, будет открывать eGov Mobile, наводить на QR-код документа, который он хочет подписать, и в момент считывания QR-кода будет нажимать кнопку согласия "Подписать документ". И вся эта процедура по подписанию будет проходить на мобильном устройстве и в серверах.

"Мы думаем об удобстве. Электронную цифровую подпись человека будем хранить в облачном виде или же на устройстве, то есть на мобильном телефоне. Информационная безопасность страдает тогда, когда электронную подпись граждане записывают на флешке, потом эти флешки где-то остаются, пароли не меняют, с этих флешек загружают, их передают бухгалтерам и кому-то еще. А это фактически юридически значимая подпись. Вы же собственноручную подпись сегодня никому не передаете? Вы ее подписываете сами, когда приносят документ. То же самое мы хотим сделать с ЭЦП: чтоб человек открывал eGov Mobile, наводил на QR-код и соответственно, обеспечиваться будет подписание", — пояснил министр.

Говоря о сроках, он отметил, что в течение следующего года планируется перевести все порталы на этот новый механизм подписания.

"Это не значит, что одно исключает другое. Граждане РК не будут иметь необходимости ходить в ЦОНы, генерировать электронные подписи на флешках, писать запросы и так далее. Это все будет на телефоне, и с помощью телефона он будет иметь свою электронную подпись", — заверил глава МЦРИАП.

Напомним, еще в октябре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что QR вскоре заменит ЭЦП на всех порталах государственных услуг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1999756-stalo-izvestno-kogda-qr-kodami-zamenyat-etsp-v-kazahstane/