Будут ли устанавливать сотовые антенны без разрешения жителей, рассказали в мажилисе

Вышка связи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы говорят, что со следующего года сотовые операторы смогут устанавливать антенны на крышах жилых домов без разрешения жителей. Депутат мажилиса Екатерина Смышляева в прямом эфире высказалась, насколько правдива эта информация, передает корреспондент NUR.KZ.

Ведущий прямого эфира поинтересовался, правда ли, что с 2023 года сотовые операторы смогут устанавливать антенны на крышах жилых домов без разрешения жителей.

"Не совсем так, что без разрешения жителей… Однозначно будет мнение жителей учитываться", — заявила в ответ Екатерина Смышляева.

По ее словам, речь идет о механизмах принятия коллегиального решения ОСИ или советом дома.

"Сейчас учитывается весь диапазон мнений. Если в доме живет 200-300 человек, и если хотя бы один житель дома не согласен, то антенна не устанавливается и весь дом находится без связи. Должно быть какое-то коллегиальное, консолидированное мнение дома. Сейчас мы этот механизм как раз обсуждаем", — заверила она.

В будущем же, добавила депутат, связь станет обязательной частью общедомовой инфраструктуры.

"Застройщики, когда будет проектировать дом, то он должен будет предусмотреть место для размещения узлов связи. Это очень важно… При таком подходе, соответственно, и у жителей антенны "на голове стоять не будут" - они будут стоять в положенном, определенном для этого месте и будет решен вопрос безопасности", — резюмировала депутат.

В ходе того же эфира Смышляева высказалась о ситуации, когда граждане отказываются устанавливать на крышах своих домов антенны для сотовой связи из-за страха радиоизлучения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1998987-budut-li-ustanavlivat-sotovye-antenny-bez-razresheniya-zhiteley-rasskazali-v-mazhilise/