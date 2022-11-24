СМИ: Данные казахстанских пользователей WhatsApp попали в Сеть

WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

На форуме хакерского сообщества появилось объявление о продаже базы данных, которая содержит 487 млн номеров телефонов пользователей WhatsApp, передает Cybernews.

Объявление было размещено 16 ноября. По словам продавца, база якобы содержит данные пользователей WhatsApp из 84 стран.

Большая часть телефонных номеров принадлежит гражданам Египта (45 млн), Италии (35 млн), Саудовской Аравии (29 млн), Франции (20 млн) и Турции (20 млн). В списке также есть пользователи из Казахстана, их там 3 млн 214 тыс. 990.

Скриншот. Фото: cybernews.com

По запросу Cybernews продавец поделился выборкой из 1097 британских и 817 американских номеров пользователей. Издание подтвердило, что данные номера действительно являются пользователями WhatsApp.

"Продавец не уточнил, как он получил базу данных, отметив, что "использовал свою стратегию" для сбора данных, и заверил, что все номера в базе принадлежат активным пользователям WhatsApp", – пишет издание.

Скриншот. Фото: cybernews.com

В Cybernews сообщили, что они связались с Meta, материнской компанией WhatsApp, но ответ пока не получили.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о серьезных пробелах в защите персональных данных пользователей мессенджера WhatsApp. По словам программиста, хакеры могли иметь полный доступ к телефонам пользователей приложения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1998833-smi-dannye-kazahstanskih-polzovateley-whatsapp-popali-v-set/