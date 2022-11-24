Китай может разрешить подросткам играть в онлайн-игры не только по выходным

Джойстик для игровой приставки. Иллюстративное фото: pexels.com

Ведущая ассоциация игровой индустрии Китая заявила, что проблема детской зависимости от видеоигр в стране решена. На данный момент это является самым явным сигналом того, что Пекин ослабит ограничения в этой сфере, передает Financial Times.

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Ассоциация опубликовала отчет, в котором говорится, что 70% несовершеннолетних жителей Китая играют в игры менее трех часов в неделю.

"Игровая зависимость несовершеннолетних в основном устранена", — говорится в отчете.

Любое ослабление запрета Китая на онлайн-видеоигры стало бы хорошей новостью для лидеров отрасли Tencent и NetEase, которые пострадали от ограничений.

В августе 2021 года Пекин шокировал игровую индустрию, когда законодательно запретил детям играть в онлайн-игры больше одного часа в день и разрешил делать это только по пятницам, субботам и воскресеньям. Этот шаг был предпринят после того, как государственные СМИ подчеркнули, что игровая зависимость наносит ущерб психическому и физическому здоровью молодежи Китая. Их даже назвали "духовным опиумом".

Время, проведенное детьми на платформе китайского интернет-гиганта Tencent, резко сократилось после изменения правил и снизилось на 92% в третьем квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь компании могут надеяться на новый наплыв подростков, а значит и на рост доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1998578-kitay-mozhet-razreshit-podrostkam-igrat-v-onlayn-igry-ne-tolko-po-vyhodnym/