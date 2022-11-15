Популярные блогеры в TikTok научились зарабатывать во сне

Сон. Иллюстративное фото: pexels.com

TikTok дал блогерам новую оригинальную возможность для заработка. Люди по всему миру запускают прямые трансляции, а потом ложатся спать. Их подписчики наблюдают за их сном и отправляют любимым блогерам платные подарки, которые те могут вывести в виде реальных сумм, передает The Wall Street Journal.

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В 1964 году американский художник Энди Уорхолл выпустил авангардный фильм под названием "Сон". Картина длится пять часов и 20 минут. На протяжении этого времени на экране можно наблюдать только лишь спящего мужчину. Сообщается, что лишь несколько людей смогли досмотреть этот фильм до конца. Теперь эксперты говорят, что Энди Уорхолл, похоже, опередил свое время.

У 28-летнего Джейки Боэма более миллиона подписчиков в TikTok. Каждый день в 22:00 28-летний мужчина надевает пижаму, включает трансляцию в соцсети и засыпает на глазах своей аудитории. Ежемесячный доход Джейки от этих трансляций в среднем составляет 35 тысяч долларов.

Пример Боэма — не единственный. У Дуэйна Олсона всего 13 тысяч подписчиков, но они также ежедневно следят за его трансляциями. Над кроватью Олсона висит плакат: "Я действительно просто сплю".

Подписчики рассказывают, что находят такой контент очень успокаивающим и включают его обычно, когда сами готовятся ко сну. Некоторые подписчики отправляют блогерам платные виртуальные подарки, которые те могут вывести в виде реальных денег.

TikTok, принадлежащий компании ByteDance, удерживает процент от денег, потраченных на виртуальные подарки, но не раскрывает, сколько именно. Компания заявила, что процент, который получает TikTok, соответствует рыночным показателям отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1997048-populyarnye-blogery-v-tiktok-nauchilis-zarabatyvat-vo-sne/