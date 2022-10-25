Сбои в работе WhatsApp наблюдались в Казахстане и ряде стран

WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются масштабные сбои. За последние 24 часа на сервис DownDetector поступило несколько тысяч жалоб на работу мессенджера. О сбоях сообщили пользователи и из Казахстана в том числе.

Согласно данным сервиса DownDetector, больше всего пользователей жаловалось на то, что они не могут отправить сообщения, у некоторых возникли проблемы с функционированием самого приложения.

С проблемой работы мессенджера столкнулись не только казахстанцы, но и жители других стран, включая Россию.

По данным РИА Новости, наибольшее количество жалоб поступило из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии - 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи соответственно. Сообщения о сбоях поступали и из Франции, Испании, Швеции, Греции.

Согласно обновленной информации, работа мессенджера возобновилась к 15:00.

Напомним, несколько дней назад казахстанцы пожаловались на сбои в работе Telegram, YouTube и Instagram.

Также мы писали о новой функции, которая появилась в WhatsApp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1994203-sboi-v-rabote-whatsapp-nablyudayutsya-v-kazahstane-i-ryade-stran/