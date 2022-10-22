Британские потребители требуют от Amazon компенсации в размере миллиарда долларов

Amazon. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Amazon может выплатить клиентам из Великобритании компенсацию в размере миллиарда долларов в рамках судебного иска. Потребители утверждают, что гигант электронной коммерции нарушил закон о конкуренции и заставил клиентов платить слишком высокую цену за товары, передает BBC.

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Борец за права потребителей Джули Хантер утверждает, что Amazon использует дизайнерские уловки для того, чтобы манипулировать потребительским выбором и предлагать более дорогие товары. По мнению Хантер, сайт намеренно предлагает клиентам красиво сфотографированные дорогие товары, в то время как предложения от независимых продавцов остаются без внимания.

Даже если эти продавцы предлагают более дешевый аналог по лучшим условиям, покупатели не видят этих предложений. Хантер заявляет, что это нарушает закон Великобритании о конкуренции.

Коллективный иск, который будет подан в Суд по вопросам конкуренции в Лондоне, будет требовать возмещения убытков от Amazon в размере около 900 млн фунтов стерлингов (миллиард долларов). Дэвид Грин из Лондонской ассоциации юристов сообщил, что вероятность успеха трудно оценить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1993750-britanskie-potrebiteli-trebuyut-ot-amazon-kompensatsii-v-razmere-milliarda-dollarov/