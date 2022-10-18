WSJ: Флагманская метавселенная от Meta теряет пользователей

Horizon Worlds. Иллюстративное фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Флагманская метавселенная Horizon Worlds от Meta не может достичь показателей, заявленных создателями в прошлом году. Большинство пользователей покидают Horizon Worlds после первого месяца использования. К такому выводу пришли журналисты The Wall Street Journal, проанализировав внутренние документы компании.

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Прошел почти год с тех пор, как Марк Цукерберг переименовал свою компанию Facebook в Meta, тем самым сделав ставку на развитие метавселенных. Тогда исполнительный директор компании заявил, что переход на абсолютно новый опыт присутствия в онлайн-пространстве займет годы.

Однако компания поставила перед собой цель на 2022 год: 500 тысяч активных пользователей Horizon Worlds в месяц. Несколько недель назад эту цель скорректировали до 280 тысяч пользователей в месяц. Согласно внутренним документам, сейчас метавселенная ежемесячно привлекает всего лишь 200 тысяч активных пользователей.

Большинство посетителей Horizon, как правило, не возвращаются в приложение после первого месяца. Для сравнения: социальные медиа-продукты Meta (Facebook, Instagram и WhatsApp) в совокупности привлекают более 3,5 млрд пользователей в месяц. Эта цифра эквивалентна почти половине населения мира.

Представитель Meta заявил, что усилия компании по созданию метавселенной всегда планировались как многолетний проект. Компания постоянно улучшает продукт. Большинство улучшений предназначены для обеспечения безопасности пользователей. В компании также заявили, что циником быть легко, но Meta выбирает другой путь: верить в то, что за метавселенными будущее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1993029-wsj-flagmanskaya-metavselennaya-ot-meta-teryaet-polzovateley/