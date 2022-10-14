Приложение Дональда Трампа Truth Social появится в Play Store

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Google одобрила появление приложения Truth Social в своем магазине приложений Play Store. Это случилось после того, как представители социальной сети Дональда Трампа (Truth Social) согласились следовать правилам модерации контента, выдвигаемым Google, передает The Wall Street Journal.

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В Google заявили, что теперь в Truth Social тщательнее соблюдают правила модерации пользовательского контента и будут делать это дальше. В августе Google отклонили приложение Truth Social для размещения в Play Store, уведомив руководство соцсети о нарушении политики. Теперь компания Trump Media & Technology Group, созданная Дональдом Трампом после ухода с президентского поста, сможет получить новых пользователей, которые владеют телефонами с ОС Google Android.

"Работать с Google было очень приятно, и мы рады, что они помогли нам, наконец, предоставить Truth Social всем американцам, вне зависимости от того, какое устройство они используют", — заявил исполнительный директор Trump Media & Technology Group Девин Нуньес.

В App Store Truth Social доступна с февраля 2022 года. Тогда соцсеть моментально возглавила хит-парад самых скачиваемых бесплатных приложений в США. Не так давно приложение получило одобрение от Samsung Galaxy Store.

Напомним, соцсеть Truth Social была создана Дональдом Трампом после того, как Twitter заблокировал аккаунт экс-президента за "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" после нападения сторонников Трампа на Капитолий в январе 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1992514-prilozhenie-donalda-trampa-truth-social-poyavitsya-v-play-store/