"Жалоб поступает много": премьер о качестве интернета в Казахстане

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Ход реализации национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщается на официальном сайте главы правительства.

В рамках данного мероприятия премьер обратил внимание на качество интернета в нашей стране. По словам Смаилова, в Казахстане есть проблема качества предоставления интернета.

"Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много. Нет пользы даже от цифровых платформ и информационных систем, если качество интернета будет плохим.

Министерству цифрового развития эту проблему надо держать на особом контроле", – заявил глава правительства.

Он также добавил, что в сфере цифровизации необходима более активная координация всех заинтересованных госорганов и организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1987523-zhalob-postupaet-mnogo-smailov-vyskazalsya-o-kachestve-interneta-v-kazahstane/