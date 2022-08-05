Когда казахстанцы "почувствуют" 5G, рассказали в МЦРИАП

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек в кулуарах форума "Навстречу цифровому Казахстану" рассказал, когда технология 5G будет доступна по всему Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

Оразбек сообщил, что к этому часу технология 5G в пилотном режиме локально развернута в нескольких городах.

"В этом году мы проведем аукцион, и в этом аукционе будут обязательства по охвату нескольких локаций. 5G сейчас в текущем варианте не позволяет сделать ковровое покрытие всех населенных пунктов. Поэтому охват будет по локациям – там, где находится в течение дня наибольшее количество пользователей: моллы, променады, парки и т.д. Мы сейчас прорабатываем с операторами по локациям. Как только появится определенность, это покрытие мы включим в обязательство", – пояснил он.

Решение по локациям, по его словам, может быть принято в 2024 году.

"Мы обсуждаем с операторами общественные места", – подчеркнул спикер.

Ранее, в ходе форума, вице-министр сообщил, что в этом году планируется провести аукцион по радиочастотам на 5G.

"Аукцион будем проводить по всем населенным пунктам, которые у нас запланированы. Плюс, еще три города республиканского значения и все областные центры будем охватывать. С операторами работу соответствующую проводим – по подготовке к аукциону, по выработке характеристики его, включая обязательства. В ближайшее время договоримся обо всем и процедуру запустим.

Пилотные запуски у нас проведены в четырех городах: три города республиканского значения и город Туркестан. Все вроде работает.

Мы понимаем, что внедрение 5G приведет к критическому росту как и потребления трафика, так и развитию индустрии 4.0, то есть "умных" домов. Конечно, это тренд, который нужно делать. Мы его будем делать совместно с операторами, у нас есть четкое понимание, как это сделать. Думаю, в ближайшие два года население почувствует поступление 5G по территории нашей страны", – отметил он.

Напомним, что с октября минувшего года сеть 5G запустили в тестовом режиме в двух городах Казахстана – Алматы и Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981922-kogda-kazahstantsy-pochuvstvuyut-5g-rasskazali-v-mtsriap/