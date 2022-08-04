Услуги ЦОНов восстановили в Казахстане после сбоя посреди недели

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Оказание услуг в ЦОНах вновь доступно после вчерашнего сбоя – в официальном Telegram-канале портала "Электронного правительства" сообщили о завершенных восстановительных работах.

"Сотрудниками АО "НИТ" восстановлена работоспособность компонентов "Электронного правительства", в том числе портала eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и основных государственных баз данных (ГБД ФЛ, ЮЛ и др.). Вместе с тем доступно оказание услуг в ЦОНах, спецЦОНах и госуслуг в БВУ", – говорится в сообщении.

Специалисты ожидают большой наплыв пользователей в ближайшие несколько дней из-за вчерашнего сбоя в работе системы.

"Просим отнестись с пониманием к данной ситуации, и благодарим вас за проявленное терпение", – обратились к пользователям сотрудники компании.

Напомним, накануне вследствие сбоя на инфраструктуре серверного центра государственных органов наблюдалась недоступность отдельных государственных баз данных и компонентов "Электронного правительства". Некоторые компоненты восстановили накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981742-uslugi-tsonov-vosstanovili-v-kazahstane-posle-sboya-posredi-nedeli/