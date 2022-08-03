Работа eGov.kz частично восстановлена после сбоя

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Восстановлена работа компонентов портала электронного правительства eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление по связям с общественностью АО "Национальные информационные технологии ".

Как пояснили в НИТ, сегодня вследствие сбоя на инфраструктуре серверного центра государственных органов наблюдалась недоступность отдельных государственных баз данных и компонентов электронного правительства.

В настоящий момент восстановлена работоспособность компонентов электронного правительства, в том числе портала eGov.kz, мобильного приложения eGov mobile и основных государственных баз данных.

Председатель правления компании Ростислав Коняшкин прокомментировал ситуацию.

"Сотрудниками АО «НИТ» проведены все необходимые работы по восстановлению работоспособности компонентов электронного правительства и государственных баз данных. Вместе тем, проводится анализ произошедших сбоев. Отмечу, что любой сбой в информационных системах электронного правительства фиксируется как инцидент информационной безопасности. По итогам всестороннего анализа будут предприняты меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. С свою очередь, приносим извинения перед пользователями за временные неудобства", -заявил он.

По данным НИТ, в данный момент специалисты компании работают над полным восстановлением работоспособности сервисов и в ближайшее время планируется завершение работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981619-rabota-egovkz-chastichno-vosstanovlena-posle-sboya/