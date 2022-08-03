Сбой произошел в работе портала eGov. В ЦОНах недоступны некоторые услуги

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Сбои наблюдаются в работе портала "Электронного правительства". Из-за этого недоступны некоторые услуги в ЦОНах и банках, сообщает официальный Telegram-канал портала eGov.kz.

Сообщается, что в настоящее время наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала eGov.kz, портала "Открытое правительство", мобильного приложения eGov mobile и государственной базы данных физических лиц. Недоступно также оказание услуг в ЦОНах и госуслуг в банках второго уровня.

️"На данный момент ведутся работы по восстановлению работ перечисленных порталов. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время.

Приносим свои извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981501-sboy-proizoshel-v-rabote-portala-egov-v-tsonah-nedostupny-nekotorye-uslugi/