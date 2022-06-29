WSJ: Маск получил доступ к данным для обнаружения фейковых аккаунтов в Twitter

Илон Маск. Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

Американский миллиардер Илон Маск получил доступ к внутренним данным социальной сети Twitter, который был необходим ему для завершения сделки по покупке компании, передает The Wall Street Journal.

Как сообщает газета, компания предоставила предпринимателю архив твитов и доступ к внутренним механизмам, способным отслеживать поток публикуемых сообщений почти в реальном времени. Данные инструменты помогут Маску отследить количество фейковых аккаунтов и спам-ботов в этой соцсети.

Отмечается, что для выявления фейковых аккаунтов потребуется время, поскольку анализу будет подвергнут большой объем информации. При этом некоторые эксперты считают, что у Маска достаточно средств и ресурсов, чтобы ускорить процесс.

Ранее основатель Tesla и SpaceX предложил разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1976136-wsj-mask-poluchil-dostup-k-dannym-dlya-obnaruzheniya-feykovyh-akkauntov-v-twitter/