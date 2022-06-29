Как приложение Slack может помочь найти работу, рассказали эксперты

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Американцы придумали новый способ использования Slack, мессенджера для обмена сообщений с коллегами. Теперь сервис используют также для того, чтобы найти работу. Однако для этого необходимо приложить усилия, чтобы тебя приняли в нужное профессиональное сообщество, передает The Wall Street Journal.

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Slack — это популярный инструмент для общения на рабочем месте. В последнее время его все чаще используют не только для обмена сообщениями, но и для рекрутинга. На платформе сформировалось множество отраслевых и профессиональных групп, что позволяет специалистам в области маркетинга, кибербезопасности и других сфер обмениваться советами и искать новую работу. Попасть в такие сообщества можно только по приглашению. Члены групп часто связывают друг друга с менеджерами по найму в своих компаниях.

Джимми Дейли, один из основателей Superpath, группы контент-маркетологов в Slack, говорит, что этот сервис похож на клуб инсайдеров. Все делятся друг с другом важной информацией, как только узнают ее. По словам Дейли, для того, чтобы найти свое сообщество, иногда достаточно поискать его в Google, либо же посмотреть подборки активных форумов в Twitter.

Участники сообщества говорят, что крайне важно найти активную группу, в которой люди действительно помогают друг другу и постоянно общаются. Можно состоять в десяти группах, чаты которых не будут обновляться неделями, а можно попасть в активную группу, участники которой каждый день публикуют новые вакансии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1975993-kak-prilozhenie-slack-mozhet-pomoch-nayti-rabotu-rasskazali-eksperty/