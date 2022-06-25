Instagram начнет тестировать новые инструменты проверки возраста пользователей

Иллюстративное фото: Pixabay

Instagram начнет тестировать новые инструменты для проверки возраста пользователей. При этом некоторые эксперты недовольны этими действиями со стороны компании, поскольку, по их мнению, внедрение новых инструментов никак не повлияет на то, смогут ли дети самостоятельно регистрировать учетные записи, передает The Washington Post.

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Представители Instagram заявили, что начинают тестировать новые инструменты проверки возраста, которые позволят определить, пытаются ли несовершеннолетние пользователи платформы указать недостоверную информацию о своем возрасте.

Это изменение связано с тем, что Meta, материнская компания Instagram, сталкивается с повышенным вниманием к присутствию детей младше 13 лет в своих приложениях. Федеральный закон о конфиденциальности запрещает собирать данные о лицах младше 13 лет без разрешения родителей.

По словам директора Meta по управлению данными Эрики Финкл, новые правила также помогут компании отслеживать, соответствуют ли данные в учетных записях истинному возрасту пользователей. При этом новые меры подверглись критике, поскольку пользователи по-прежнему могут неверно указывать дату своего рождения при регистрации учетной записи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1975537-instagram-nachnet-testirovat-novye-instrumenty-proverki-vozrasta-polzovateley/