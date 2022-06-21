Роскомнадзор заблокировал сайт The Daily Telegraph в России

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Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph на территории России, передает РБК со ссылкой на базу данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам.

Генеральная прокуратура России решила заблокировать интернет-ресурс еще 22 апреля. Тогда утверждалось, что доступ будет ограничен к определенной странице. Но по состоянию на 21 июня 13:00 часов (по Нур-Султану) на территории России был недоступен весь сайт.

Соответствующее решение было принято на основании закона, предусматривающего блокировку интернет-ресурсов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и другим подобным действиям.

С начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал десятки иностранных и российских СМИ, а также сайты международных правозащитных организаций на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1975034-roskomnadzor-zablokiroval-sayt-the-daily-telegraph-v-rossii/