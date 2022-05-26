РБК: Google отключит в России часть серверов, ускоряющих загрузку контента

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Американская корпорация Google проинформировала российских провайдеров о том, что расторгает с ними договоры и отключает некоторые серверы, которые ускоряют загрузку сервисов, передает РБК.

"Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube", – сообщает издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что уведомление об отключении серверов получили провайдеры "Радиосвязь" и "МФТИ Телеком". Представитель "Радиосвязи" заявил, что ему не известны причины отключения, но предположил, что Google посчитал данного оператора слишком маленьким. В "МФТИ Телеком" отключение связали с нахождением института в санкционном списке.

Ранее стало известно, что российская компания ООО "Гугл", являющаяся частью компании Google, намерена обратиться в арбитражный суд, чтобы объявить о собственном банкротстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1971065-rbk-google-otklyuchit-v-rossii-chast-serverov-uskoryayuschih-zagruzku-kontenta/