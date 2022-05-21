Американский тинейджер заявил, что выследил самолет Марка Цукерберга

Иллюстративное фото: Chris Delmas/AFP/Getty Images

Американский тинейджер, выследивший самолет Илона Маска, заявил, что теперь он идентифицировал самолет, на котором исполнительный директор Meta Марк Цукерберг совершает личные полеты, передает Bloomberg.

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19-летний Джек Суини стал известен в феврале после того, как потребовал 50 тысяч долларов от Илона Маска за закрытие аккаунта в Twitter, в котором Суини публиковал информацию о перемещениях частного самолета Маска. Миллиардер отказался идти на контакт с Джеком и заблокировал его в соцсети. После этого молодой человек сосредоточился на самолетах российских олигархов. Однако в четверг, 19 мая, он сообщил о том, что идентифицировал частный самолет основателя Meta Марка Цукерберга.

"Мне кажется это достаточно забавным. Цукерберг и его сервисы отслеживают все наши действия в соцсетях, а какой-то тинейджер смог отследить самого Цукерберга", — заявил Джек.

Суини впервые обратил внимание на частный американский самолет (зарегистрирован на доверенное лицо A7P Trust Co, базирующееся в Шайенне, штат Вайоминг), когда тот приземлился в Исландии 17 мая 2022 года. В тот же день стало известно, что Марк Цукерберг находится в этой стране. Джек Суини отследил информацию о предыдущих полетах этого воздушного судна и обнаружил, что самолет летал на Гавайи (там Цукерберг владеет участком площадью 700 акров). По словам молодого человека, он полностью убедился в своей теории, когда обнаружил, что в начале мая самолет приземлился в Италии. Тогда же Марк Цукерберг посетил Милан. Об этом есть публикации в его Instagram.

Профиль Джека Суини в Twitter, в котором он публикует информацию о перемещениях знаменитых людей, собрал миллион подписчиков. При этом Meta тратит огромные суммы на обеспечение безопасности своего первого лица. В 2021 году компания выделила 15,2 млн долларов на защиту Цукерберга во время его личных поездок. Также Meta выделила еще 10 млн долларов на дополнительные расходы, связанные с безопасностью исполнительного директора. Кроме того, компания оплачивает обслуживание частного самолета, которое обходится в 1,63 млн долларов.

Компания пока никак не отреагировала на заявление Суини. Сам молодой человек заявил, что не собирается требовать ни от кого денег за закрытие аккаунта в Twiiter, потому что теперь для него намного важнее его аудитория.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1970261-amerikanskiy-tineydzher-zayavil-chto-vysledil-samolet-marka-tsukerberga/