Почему Tinder пробуждает в людях худшие качества, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: pexels.com

Приложения для знакомств пробуждают в людях их худшие качества. Из-за того, что в интернете можно сохранить анонимность, люди могут легко оскорбить других или причинить им боль, передает BBC.

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Свидания всегда могут окончиться неудачно. Но вряд ли кто-то может сказать в лицо другому человеку: «Ты недостаточно высокий, твои политические убеждения глупы. Исчезни из моего поля зрения». Однако в Сети люди позволяют себе подобное. Также достаточно сложно представить, что человек может просто встать и уйти из кофейни, не попрощавшись с собеседником, с которым он общался последние несколько недель. В онлайн-пространстве такое возможно.

Согласно данным статистики, трое из десяти взрослых жителей США используют приложения для знакомств. 48% пользователей составляют люди возрастной категории от 18 до 29 лет. В 2018 году группа исследователей из Нидерландов и США обнаружила, что 42% людей, имеющих аккаунт в Tinder, женаты или состоят в отношениях. В переписках с незнакомцами люди позволяют себе обидно шутить над другими, отправлять нежелательные фото. Часто пользователи могут просто прекратить переписку, причинив боль собеседнику.

"Экран как будто добавляет некоторым людям смелости. Они делают в интернете то, чего бы никогда не сделали в реальной жизни", — говорит доктор Джоанн Орландо, исследователь из Австралии.

Адъюнкт-профессор Техасского технологического университета Дана Вайзер говорит, что Tinder создает возможности для измен. Если раньше некоторые мужчины и женщины лишь задумывались о том, чтобы изменить своим супругам, они редко воплощали это в жизни. Сейчас сделать это с помощью специальных приложений стало намного проще.

Специалисты говорят, что такая тенденция чревата тем, что молодые люди могут начать сомневаться в собственной привлекательности и сильно снизить ожидания, предъявляемые потенциальным партнерам в реальной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1968358-pochemu-tinder-probuzhdaet-v-lyudyah-hudshie-kachestva-rasskazali-eksperty/