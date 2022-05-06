Cервис удаленного доступа TeamViewer объявил об уходе из России и Беларуси

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Компания TeamViewer, предоставляющая удаленный доступ к компьютерам, объявила об уходе из России и Беларуси из-за войны в Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте сервиса.

Компания заявила, что прекращает заключение новых контрактов, а также не будет продлевать текущие договоренности с клиентами из России и Беларуси.

"Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую деятельность в России и Беларуси", – говорится в публикации.

В заявлении TeamViewer отмечается, что существующие подписки, которые не попадают под действие санкций и не связаны с неправомерным использованием их продуктов, будут действовать до истечения срока действия договора.

Помимо этого, компания заблокировала все нелицензионные подключения к системам в России и Беларуси, а также из этих стран, чтобы исключить дальнейшее использование своего программного обеспечения.

Ранее финский производитель Nokia сообщил, что они приняли решение уйти с российского рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1968290-cervis-udalennogo-dostupa-teamviewer-obyavil-ob-uhode-iz-rossii-i-belarusi/