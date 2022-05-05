Пользователи могут попросить Google удалить из поиска информацию о себе

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Интернет-пользователи теперь могут удалить свою контактную информацию из поисковой системы Google. При этом данные о дате рождения, адресе, телефоне и прочем останутся на тех сайтах, на которых они были опубликованы. Для того, чтобы удалить данные и оттуда, пользователям нужно обратиться к владельцам сайтов, передает BBC.

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Раньше пользователи могли попросить Google удалить из поиска лишь те данные, которые были опубликованы в результате доксинга (публикация конфиденциальной информации человека без его согласия — прим.ред.). Теперь люди могут обратиться в Google с просьбой удалить информацию о себе из поиска, если она связана с определенными рисками.

"Важно понимать, что удаление контента из поисковой системы Google не приведет к ее удалению из интернета вообще. Если вам необходимо полностью избавиться от этой информации, вам нужно обратиться к владельцам самих сайтов", — уточняет аккаунт-менеджер Google Мишель Чанг.

При этом важно понимать, что сайты, на которых размещены ваши данные, могут не ответить на запросы об удалении. В особенности, если эти данные являются краденными. И даже если сайт согласится на удаление, то данные могут сохраниться в архивных версиях веб-страницы.

Запрос на удаление личной информации из поиска Google касается определенных видов данных. Так, люди младше 18 лет могут запросить удаление своих фотографий из поисковой системы. Также пользователи могут попросить, чтобы Google удалила из поиска информацию, касающуюся здоровья человека и его финансового состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1967969-polzovateli-mogut-poprosit-google-udalit-iz-poiska-informatsiyu-o-sebe/