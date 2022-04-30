Bloomberg: Twitch планирует изменить способ монетизации контента для стримеров

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Twitch планирует изменить способ монетизации контента для стримеров. Компания может уменьшить процент выплат авторам контента и побудить последних транслировать больше рекламы, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Руководство Twitch, онлайн-площадки для прямых трансляций, принадлежащей Amazon, планирует изменить способ монетизации контента для стримеров. По данным источников Bloomberg, Twitch рассматривает возможность сокращения дохода от подписки на каналы для участников партнерской программы с 70% до 50%. Также рассматривается возможность создания нескольких дополнительных тарифов партнерской программы. При этом Twitch может освободить стримеров от обязательств по эксклюзивности контента и разрешить им трансляцию на Youtube и Facebook. Как сообщают источники Bloomberg, эти инициативы еще обсуждаются и руководство компании еще может от них отказаться. Однако нельзя исключать и того, что они могут быть внедрены уже летом 2022 года. Официальный представитель Twitch отказался от комментариев.

Во время пандемии популярность стримов резко выросла. Это привело к рождению отдельного класса знаменитостей, которые известны именно своим умением взаимодействовать с аудиторией в режиме реального времени. Сейчас Twitch является бесспорным лидером на рынке живых трансляций и Amazon хочет получить еще больше прибыли от этого направления.

Согласно исследованию TwitchTracker, в партнерской программе участвуют более 51 тысячи человек. В том числе, Томас "Tommyinnit" Саймонс, чьи живые трансляции процесса игры в Minecraft смотрят до девяти тысяч человек. Зрители могут подписаться на эксклюзивный контент от любимого стримера. Такая подписка стоит от 5 до 25 долларов в месяц. Как правило, участники партнерской программы получают половину дохода от подписок, но Twitch может поощрить самых активных пользователей, отдав им большую часть дохода. Партнеры также могут заработать на рекламе.

Amazon приобрела Twitch в 2014 году за 970 млн долларов. В течение последних нескольких лет компания обсуждает возможность изменения способа монетизации для стримеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1967415-bloomberg-twitch-planiruet-izmenit-sposob-monetizatsii-kontenta-dlya-strimerov/