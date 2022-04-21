Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит доступ российским пользователям

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram, что криптобиржа Binance намерена ограничить учетные записи российских пользователей.

Мера коснется лишь тех юзеров, у которых общая стоимость криптоактивов составляет более 10 тысяч евро. На данный момент эти пользователи смогут только выводить средства "до дальнейшего уведомления". Торговля и депозиты для них запрещены.

При этом учетные записи тех россиян, чьи криптоактивы составляют менее 10 тысяч евро, данные изменения не затронут.

Прекращение предоставления услуг Binance в России также пока не планируется.

Сами Binance на официальном сайте заявили, что ввели такие ограничения в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС против России, который был введен в начале апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1966170-krupneyshaya-kriptobirzha-binance-ogranichit-dostup-rossiyskim-polzovatelyam/