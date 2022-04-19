Google опроверг информацию о раскрытии военных объектов России в Google Maps

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Представители американской компании Google опровергли информацию о том, что раскрыли в сервисе Google Maps военные объекты на территории России, передает ТАСС.

По их словам, подобные изменения ими не вносились.

"Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - заявили в Google.

Ранее портал Daily Storm сообщил, что в Google Maps заметили изменения, которые позволяют каждому пользователю увидеть ключевые объекты российской военной инфраструкты. Причем в максимальном разрешении.

Это, к примеру, крейсер "Адмирал Кузнецов", хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57 и другие.

Отмечается, что подобные изменения не наблюдаются в отношении таких же объектов в других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1965703-google-oproverg-informatsiyu-o-raskrytii-voennyh-obektov-rossii-v-google-maps/