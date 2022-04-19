Возможность перевода сообщений с украинского языка стала доступна в Telegram

Telegram: Flickr

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем блоге, что теперь в мессенджере пользователям будет доступна кнопка перевода сообщений с украинского языка.

"Мы признаем, что Telegram стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что предоставляемые нами инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней", - написал Дуров.

Общедоступные каналы на украинском языке теперь будут предлагать кнопку перевода по умолчанию, чтобы облегчить работу журналистам со всего мира.

Чтобы активировать кнопку перевода, как пишет Дуров, надо зайти в "Настройки", а затем в раздел "Языки".

Ранее из-за большого количества фейков в Telegram, Дуров призвал пользователей из России и Украины всегда перепроверять полученную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1965673-vozmozhnost-perevoda-soobscheniy-s-ukrainskogo-yazyka-stala-dostupna-v-telegram/