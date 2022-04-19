"Яндекс" и VK удалили Instagram и Facebook из поисковой выдачи

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Сервисы "Яндекс.Поиск" и "Поиск Mail.ru", который входит в группу компаний VK, удалили официальные сайты социальных сетей Instagram и Facebook из поисковой выдачи, передает ТАСС.

Из поиска также удалены сайты "Медузы", "Медиазоны", "Настоящего времени".

При вводе запросов Instagram и Facebook в "Яндекс.Поиск" появляются надпись "Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ", ссылка на статью о соцсетях в "Википедии" и предложение о скачивании приложения со сторонних сервисов. Похожий результат можно получить и на "Поиск Mail.ru".

"Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", – рассказали агентству в "Яндексе".

Ранее руководство платформы "Яндекс.Дзен" заявило, что теперь сервис будет доступен только для пользователей из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1965662-yandeks-i-vk-udalili-instagram-i-facebook-iz-poiskovoy-vydachi/