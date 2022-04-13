На Илона Маска подали в суд из-за Twitter

Фото: Facebook/Elon Musk

Один из инвесторов Twitter подал в суд на основателя Tesla и SpaceX Илона Маска из-за задержки с раскрытием информации о покупке им акций, передает Bloomberg.

Акционер Марк Бэйн Раселла утверждает, что Маск должен был сообщить о том, что владеет более пятью процентами доли Twitter Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) до 24 марта.

По мнению Раселлы, миллиардер не раскрывал этого факта, чтобы купить больше акций у их владельцев по заниженной цене. Ведь после того, как стало известно о покупке Маском доли, стоимость акций Twitter повысилась на 27 процентов, до 49,9 долларов.

Иск был подан в суд Манхэттена. Раселла представляет группу инвесторов, продавших свои акции в период с 24 марта по 1 апреля.

После приобретения акций Twitter Илон Маск решил не входить в состав совета директоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1964862-na-ilona-maska-podali-v-sud-iz-za-twitter/