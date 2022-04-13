Приложение российского Сбербанка стало недоступным в Google Play
Вслед за AppStore скачивание мобильного приложения российского Сбербанка стало недоступным на Google Play для пользователей Android. Об этом сообщается в Telegram банка.
"Из-за введенных санкций пользовали Android сейчас не могут скачать и обновить мобильное приложение Сбера", - говорится в сообщении.
При этом, как и в случае с AppStore, ранее установленное приложение функционирует нормально. И все операции в нем доступны.
Днем ранее скачивание приложение Сбербанка стало недоступным для пользователей с iOS на территории России.
Санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка ввела Япония. Блокирующие меры против банков были также введены правительством Соединенных Штатов.
Также мы писали о том, как в таких условиях будет функционировать Сбербанк в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1964838-prilozhenie-rossiyskogo-sberbanka-stalo-nedostupnym-v-google-play/