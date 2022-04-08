Функция редактирования текстов появится в Twitter

Иллюстративное фото: Pexels

Twitter начнет тестировать функцию редактирования постов. Компания объявила об этом через несколько дней после того, как стало известно, что Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter. Ранее миллиардер устраивал опрос среди своих подписчиков о том, хотят ли они иметь возможность редактировать свои твиты, The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Еще с прошлого года мы изучали возможность внедрения кнопки редактирования твитов и хотели внедрить ее, не нарушив наши протокола безопасности. Мы собираемся начать тестирование этой функции в ближайшие месяцы", — сообщил глава отдела потребительских продуктов Twitter Джей Салливан.

Он подчеркнул, что на внедрение функции компанию подтолкнули пользователи, которым важно иметь возможность исправить ошибку или опечатку в уже опубликованном твите, вместо того, чтобы публиковать его заново, удаляя первый вариант.

"Нам было важно сохранить прозрачность в функционировании приложения. Кнопка "редактировать" не должна быть использована для манипуляций во время публичного диалога", — уточнил Салливан. В опросе, который провел Илон Маск, приняло участие 4,4 млн человек. PR-служба Twitter отрицает, что внедрение новой функции напрямую связано с опросом Маска, но генеральный директор компании Параг Агравал ретвитнул опрос и призвал пользователей голосовать вдумчиво, потому что результаты этого опроса очень важны для компании. В понедельник, 4 апреля, стало известно о том, что Илон Маск, который ранее часто критиковал Twitter, приобрел контрольный пакет акций компании. О намерениях миллиардера в отношении соцсети мало что известно, но в настоящее время Маск является одним из самых популярных микроблогеров в Twitter. На него подписаны 80 млн человек.

"Он одновременно страстно любит и активно критикует сервис. Это именно то, что необходимо Twitter в долгосрочной перспективе. Добро пожаловать, Илон", — написал в своем микроблоге CEO компании Параг Агравал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1963925-funktsiya-redaktirovaniya-tekstov-poyavitsya-v-twitter/