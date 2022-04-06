Новая соцсеть Дональда Трампа не была запущена в обещанный срок

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

В конце марта должен был состояться запуск новой соцсети от Дональда Трампа, Truth Social. Приложение появилось в App Store и Google Play еще 21 февраля и мгновенно стало самым скачиваемым на обеих площадках. Но пользователи не смогли им воспользоваться из-за технических неполадок. Спустя шесть недель, полтора миллиона человек все еще не могут запустить Truth Social, несмотря на то, что им обещали запуск приложения в ближайшее время, передает BBC.

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О планах по созданию собственной соцсети экс-президент США Дональд Трамп заявил в октябре 2021 года. По его словам, он вынужден сделать это, потому что остальные соцсети дают свободу слова даже представителям Талибана, но ограничивают в ней любимого американцами президента. В начале 2021 года Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за того, что он призывал своих сторонников штурмовать Капитолий.

Сторонник Трампа из Республиканской партии, не пожелавший назвать свое имя, сообщил журналистам, что никто не знает, что происходит с соцсетью. Некоторые говорят, что Truth Social не может запуститься из-за проблем с сервером. Сервис Rumble, являющийся аналогом YouTube, должен был обеспечить Truth Social основной инфраструктурой. Но даже в этом случае, проблемы с сервером решаются в течение нескольких дней, а не нескольких недель. Поэтому реальной причиной задержки запуска приложения никто не может назвать. В настоящее время люди, которые уже скачали приложение, начинают потихоньку терять энтузиазм. По словам пользователей, приложение, которое должно было составить конкуренцию гигантам из Силиконовой долины, так и не смогло встать на ноги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1963537-novaya-sotsset-donalda-trampa-ne-byla-zapuschena-v-obeschannyy-srok/